Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز اليوم ونتمنى أن تكون النتائج جيدة

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: تحية للحكومة على إنجاز الانتخابات وأدعو أهالي طرابلس للاقتراع بكثافة
lebanon 24
11/05/2025 13:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النتائج الرسمية للانتخابات البلدية في جبل لبنان اليوم..ميقاتي: الأولوية للمشاريع التنموية لا للعصبيات
lebanon 24
11/05/2025 13:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولون الذين يعملون على ايصال الخبر
lebanon 24
11/05/2025 13:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بالحزب الاشتراكي اللبناني للعربية: لقاء جنبلاط مع الشرع خرج بنتائج ممتازة
lebanon 24
11/05/2025 13:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2025-05-11
06:22 | 2025-05-11
06:21 | 2025-05-11
06:13 | 2025-05-11
06:11 | 2025-05-11
05:52 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24