باسيل: اخترت مع رئيس البلدية جمع كلّ أطياف البترون وشكّلنا لائحة تحترم النسيج البتروني ونتمنى مشاركة جميع الناس وألّا يعتبر أحد أنّ لا معركة في البترون

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