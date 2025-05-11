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الخارجية الباكستانية: ملتزمون بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:31
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