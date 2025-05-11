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رويترز عن المرصد الأوروبي للزلازل: زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:11
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