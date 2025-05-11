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حركة حماس: ندعم موقف المنظمات الأممية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات في غزة ومواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:49
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