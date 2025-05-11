Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة: إلقاء العدوّ الإسرائيلي الرصاص المطاطي على مواطنين في بلدة مارون الراس أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة مواطنين برصاص مطاطي أطلقه جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس - جنوب لبنان
lebanon 24
11/05/2025 17:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إصابة مواطن بجروح متوسطة برصاص جيش العدوّ الإسرائيليّ فيما اصيبت زوجته برصاصة مطاطية في سهل مارون الرأس خلال تفقدهما منزلهما المدمر
lebanon 24
11/05/2025 17:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح في بلدة حولا جراء إلقاء قنبلة من مُسيّرة للعدوّ الإسرائيلي كانت تُحلّق في أجواء البلدة
lebanon 24
11/05/2025 17:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد مواطن أما في بلدة رامية فقد أُصيب شخصٌ بجروحٍ جراء إطلاق العدوّ النار عليه
lebanon 24
11/05/2025 17:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-05-11
09:49 | 2025-05-11
09:40 | 2025-05-11
09:38 | 2025-05-11
09:36 | 2025-05-11
09:27 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24