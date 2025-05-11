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البابا لاوون في أول ظهور له يدعو لسلام دائم في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:13
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