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النائب أشرف ريفي من طرابلس: لدينا أمل كبير ببناء الدولة وكنّا سابقاً في جمهوريّة جهنّم ولم يكن لدينا أي أمل بالإنماء إنّما أملنا كبير اليوم في الجمهوريّة اللبنانيّة

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:50
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