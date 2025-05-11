النائب أشرف ريفي من طرابلس: لدينا أمل كبير ببناء الدولة وكنّا سابقاً في جمهوريّة جهنّم ولم يكن لدينا أي أمل بالإنماء إنّما أملنا كبير اليوم في الجمهوريّة اللبنانيّة

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