النائب ستريدا جعجع من بشرّي قبل الإدلاء بصوتها: أشكر الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام على إصرارهما على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وأنوّه بجهود وزير الداخلية

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