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وزارة الدفاع الهندية: أحبطنا هجوما مسيرا باكستانيا واسع النطاق يومي الثامن والتاسع من أيار

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:24
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