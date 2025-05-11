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مسؤول أميركي: ويتكوف يقود محادثات مع حماس عن طريق مصر وقطر للتوصل لاتفاق موسع في غزة

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:33
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