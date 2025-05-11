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أكسيوس عن مصدرين: البيت الأبيض يبذل جهودا كبيرة لتحقيق اختراق في المفاوضات بشأن غزة قبل زيارة ترمب

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:31
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