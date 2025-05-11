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زيلنسكي: أوكرانيا ستكون مستعدة للرد بشكل مماثل إذا انتهكت روسيا اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:32
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