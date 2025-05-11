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"أكسيوس": إسرائيل لن تطلق سراح فلسطينيين مقابل الإفراج عن عيدان ألكسندر لكن ستوافق على هدنة مؤقتة
Lebanon 24
11-05-2025
|
15:37
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