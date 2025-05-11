Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة "التايمز": الاتفاقية الدفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستجعل لندن جزءا من السياسة الدفاعية الأوروبية

Lebanon 24
11-05-2025 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يضعان لمسات أخيرة على خطط اتفاق دفاعي جديد
lebanon 24
12/05/2025 03:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "التايمز" البريطانية: خلية مرتبطة بإيران خططت لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن
lebanon 24
12/05/2025 03:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: اتفاقية المعادن النادرة بين واشنطن وكييف يجب أن تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
12/05/2025 03:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: على كل دول الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقها الدفاعي
lebanon 24
12/05/2025 03:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2025-05-11
18:57 | 2025-05-11
18:45 | 2025-05-11
18:43 | 2025-05-11
18:38 | 2025-05-11
18:37 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24