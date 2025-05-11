Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن يتوجه إلى إسرائيل لاستعادة عيدان ألكسندر من حماس

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن يزور إسرائيل الثلاثاء لتسلم الأسير عيدان ألكسندر
lebanon 24
12/05/2025 11:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن تعلن حماس اليوم أنها ستفرج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
lebanon 24
12/05/2025 11:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تقول إنها ستطلق سراح الرهينة الأميركية عيدان ألكسندر اليوم
lebanon 24
12/05/2025 11:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُطلق سراحه اليوم.. مبعوث ترامب يتوجه إلى إسرائيل برفقة والدة الأسير عيدان ألكسندر
lebanon 24
12/05/2025 11:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:08 | 2025-05-12
04:07 | 2025-05-12
04:07 | 2025-05-12
04:04 | 2025-05-12
04:04 | 2025-05-12
04:03 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24