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نتنياهو: المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال

Lebanon 24
12-05-2025 | 00:04
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