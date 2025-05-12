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وسائل إعلام إسرائيلية: لقاء مرتقب ظهر اليوم بين ويتكوف ونتنياهو وديرمير ومسؤولين إسرائيليين آخرين

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:44
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