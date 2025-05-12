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العربية: الأمن السوري يضبط شحنة صواريخ غراد في حمص كانت معدة للتهريب خارج البلاد

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:18
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