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الخارجية الروسية: سنرد على الخطوات غير المناسبة التي اتخذتها بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:42
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