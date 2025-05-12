الحجار: مطلقو النار أصبحوا في عهدة القضاء ونعمل على التشدد في الملاحقة وايجاد الطرق المناسبة لتوقيف هذه الظاهرة وأمس تم ايقاف اشخاص ومصاردة أسلحة

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