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رويترز عن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسية التركية: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مضي عملية حل حزب العمال الكردستاني بشكل سلس

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:25
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