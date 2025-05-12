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مديرية الأمن العام في حمص بسوريا: ضبطنا شحنة صواريخ من نوع غراد أثناء محاولة تهريبها إلى الخارج
Lebanon 24
12-05-2025
|
05:27
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