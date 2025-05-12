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لقاء الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالانابة: توافق على تسهيل دخول اللبنانيين الى الكويت وعودة الكويتيين الى لبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:37
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