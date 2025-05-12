Advertisement

أخبار عاجلة

مرصد عالمي لمراقبة المجاعة في العالم: هناك تدهور كبير في الوضع بالنسبة لخطر المجاعة في قطاع غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان من اليونيسف حول خطر المجاعة في قطاع غزة
lebanon 24
12/05/2025 13:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: 60 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالأمراض جراء المجاعة
lebanon 24
12/05/2025 13:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: بعض المناطق في السودان وصلت إلى مرحلة المجاعة (الحدث)
lebanon 24
12/05/2025 13:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس عبد الرحمن شديد: غزة تدخل مرحلة المجاعة الكاملة بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة
lebanon 24
12/05/2025 13:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2025-05-12
06:19 | 2025-05-12
06:14 | 2025-05-12
06:09 | 2025-05-12
05:40 | 2025-05-12
05:37 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24