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وصول عائلة الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان الذي ستفرج عنه حماس اليوم إلى قاعدة "رعيم" قرب قطاع غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:09
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