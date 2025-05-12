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حماس: ندعو إلى كسر الحصار وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات من الاحتلال

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:04
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