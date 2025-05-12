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قاسم: نؤكد على وجوب الضغط في ملف إعادة الإعمار وعلى الحكومة اللبنانية أن تضع هذا الأمر كبند أول على جدول أعمالها

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:09
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قاسم: أدعو الحكومة اللبنانية إلى وضع مسألة إعادة الإعمار على جدول أعمالها
lebanon 24
13/05/2025 04:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان: طلبنا من الحكومة أن تضع بندًا يتعلّق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنيّة والعسكريّة على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان
lebanon 24
13/05/2025 04:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إعادة الإعمار ليست منة من أحد ولن نقبل بابتزازنا تحت هذا العنوان
lebanon 24
13/05/2025 04:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى اجتمع وأقرّ البنود الواردة في جدول الأعمال
lebanon 24
13/05/2025 04:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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