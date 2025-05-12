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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أقر أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوجود صعوبات في تنفيذ خطة ترمب لتهجير سكان غزة
Lebanon 24
12-05-2025
|
14:59
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