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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أقر أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوجود صعوبات في تنفيذ خطة ترمب لتهجير سكان غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:59
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