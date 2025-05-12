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فوز ١٢ عضواً في بلدية قليا في البقاع الغربي بالتزكية تضم الثنائي وعضوين من لائحة "معاً نعمل لقليا"
Lebanon 24
12-05-2025
|
18:10
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