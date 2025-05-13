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وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار رفيق الحريري في جولة تفقدية يرافقه فيها وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

Lebanon 24
13-05-2025 | 00:07
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