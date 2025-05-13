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مصادر لرويترز: إحراز تقدم يتعلق بتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية لتشمل السعودية "أمر مستبعد" بسبب معارضة نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:03
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