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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبدى في اجتماع مغلق مخاوف من بيع طائرات أميركية متقدمة لتركيا وأكد معارضته الخطوة

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:42
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