رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط أطلعت الرئيس عون على برنامج المهرجانات لهذا الصيف التي تبدأ في ٣ تموز وتمتد لشهر وتتخللها سهرات غنائية وموسيقية لفنانين لبنانيين وعرب وأجانب إضافة إلى معارض فنية

Lebanon 24