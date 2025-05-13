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رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط أطلعت الرئيس عون على برنامج المهرجانات لهذا الصيف التي تبدأ في ٣ تموز وتمتد لشهر وتتخللها سهرات غنائية وموسيقية لفنانين لبنانيين وعرب وأجانب إضافة إلى معارض فنية
Lebanon 24
13-05-2025
|
03:06
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