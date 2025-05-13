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الشيخ موفق طريف: ندعو للانتباه والتّيقّظ لأيادي الإرهاب الطّويلة الّتي تحاول دقّ الأسافين والعبث في النّسيج الاجتماعيّ السّوريّ

Lebanon 24
13-05-2025 | 04:07
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