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الرئيس عون: لمستُ في لقاءاتي مع قادة دول الخليج التي زرتها حتى الآن محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:13
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