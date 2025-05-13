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وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة حولا أدت إلى سقوط شهيد
Lebanon 24
13-05-2025
|
07:16
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