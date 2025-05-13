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"لبنان 24": وصول فريق إطفاء من مركز عين بعال إلى مفرق بلدة جويا بعد احتراق آلية يُرجح أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفتها

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:31
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