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مسؤولون أميركيون أبلغوا عائلات أسرى غزة أنهم يرون فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق بعد الإفراج عن عيدان ( رويترز)

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:51
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