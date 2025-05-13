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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نرحب بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:32
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