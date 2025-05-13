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الرئاسة التركية: أردوغان أكد ضرورة عدم تفويت الفرصة وتكثيف الجهود لضمان السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
13-05-2025 | 13:59
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