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الرئاسة التركية: أردوغان أكد ضرورة عدم تفويت الفرصة وتكثيف الجهود لضمان السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
13-05-2025
|
13:59
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