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حماس: ادعاءات جيش الاحتلال بوجود مراكز عسكرية في مستشفى غزة الأوروبي أكاذيب ومحاولات تضليل للرأي العام العالمي

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:08
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