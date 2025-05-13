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مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي النظر في كافة الخطوات المحتملة لكسر الحصار غير الإنساني المفروض على أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة

Lebanon 24
13-05-2025 | 17:24
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