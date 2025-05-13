ممثل المجموعة العربية لدى مجلس الأمن: إجراءات إسرائيل بشأن الأونروا جائرة وهدفها زيادة معاناة الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات

Lebanon 24