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ممثل المجموعة العربية لدى مجلس الأمن: نشدد على رفضنا مقترح إسرائيل بشأن المساعدات والذي يخالف المواثيق الدولية

Lebanon 24
13-05-2025 | 17:47
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