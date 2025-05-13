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4 شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي عائلة نازحة في منطقة المواصي غربي خانيونس

Lebanon 24
13-05-2025 | 18:16
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