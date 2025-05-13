Advertisement

أخبار عاجلة

35 شهيداً في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

Lebanon 24
13-05-2025 | 18:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
18 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2025 03:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
42 شهيداً في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 03:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدا (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/05/2025 03:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
23 شهيداً في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء
lebanon 24
14/05/2025 03:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:54 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:52 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:15 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:55 | 2025-05-13
19:54 | 2025-05-13
19:52 | 2025-05-13
19:17 | 2025-05-13
19:15 | 2025-05-13
19:02 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24