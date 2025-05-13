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وزير الإعلام السوري: رفع العقوبات عن ⁧‫سوريا‬⁩ يمثل ولادة جديدة ويفتح الباب لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

Lebanon 24
13-05-2025 | 19:55
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