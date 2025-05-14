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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه
Lebanon 24
14-05-2025
|
00:49
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