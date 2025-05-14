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الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً بحضور وزير الداخلية الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:10
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